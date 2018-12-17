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Kızım dizisinde canlandırdığı Asu karakteri ile konuşulan Selin Şekerci, sosya medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli?
SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?
Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 yılında İzmir, Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Selin Şekerci , 8 yaşına kadar bale eğitimi almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra 18 yaşında İstanbul'a gelen Şekerci, dizi ve reklamlarda oynamaya başlamıştır.
2006 yılında rol aldığı Sağır Oda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ancak Melekler Korusun dizisi ile tanınmaya başlamıştır.
Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol alan Şekerci 2012 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliği üstlendiği Benim İçin Üzülme dizisinde Irmak karakterini canlandırdı.
2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 1,68 boyunda, 57 kilo olan Selin Şekerci İkizler burcudur
Selin Şekerci’nin rol aldığı diziler ve filmler:
2005 – Körfez Ateşi (TV Dizisi)
2006 – Sağır Oda (TV Dizisi)
2007 – Kavak Yelleri (Feyza) (TV Dizisi)
2009-2010 – Melekler Korusun (Özgür) (TV Dizisi)
2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Leyla) (Sinema Filmi)
2011 – Canım Abi
2011 – 2012 – Leyla ile Mecnun (Şekerpare) (TV Dizisi)
2011 – İzmir Çetesi (Mira) (TV Dizisi)
2012/2014 – Benim İçin Üzülme (Irmak) (TV Dizisi)
2014 – Kaçak Gelinler (Şebnem)
2015-2016 – Acı Aşk (Sude) (TV Dizisi)
2015 – Sol Şerit (Hemşire) (Sinema Filmi)
2016 – Rengarenk (Renk) (TV Dizisi)
2016 – Kaçın Kurası (Renk Duygun) (TV Dizisi)
2017 – Siyah Beyaz Aşk (Ayhan Dağıstanlı) (TV Dizisi)
2017 – Çoban Yıldızı (Zühre Filiz) (TV Dizisi)
2018 – Sevgili Komşum (Sinema Filmi)
2018 – Kızım (TV Dizisi)
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