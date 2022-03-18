"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile ilişkisini iş yoğunluğundan dolayı bitirdiği öne sürülen Şekerci, ayrılık hakkında konuşmak istemediğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Barışma söz konusu mu?" sorusuna, "Barışmalık bir şey yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Sıcağı sıcağına öyle 'Arkadaşız...' gibi konuşmalar yapmak da istemiyorum." yanıtını verdi.