Selimiye Camisi'nde restorasyonun yüzde 70'i tamamlandı

Pencere doğramalarımızı yeniden imal ederek yerlerine taktık. Şu an itibarıyla da cami içinde ve revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme çalışmalarımız devam ediyor. Yine çinilerimizin konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Hazire bölümünün onarımı ve hazirede bulunan türbenin onarımı sürüyor" diye konuştu.