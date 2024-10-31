Kenan Doğulu'ya 3 yıl boyunca vokallik yapan isim, Show TV'de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor yarışmasında 1. olmuştu. İlk albümü Hoş Geldin'i 2000 senesinde çıkarmıştı.

2000 yılından günümüze kadar "Korkumdan Ağladım", "Korkma Kalbim", "Unut Beni", "Ağla Kalbim", "Gezegen", "İki Melek", "Kocaman Öpüyorum", "Aşkım", "Saat 03:00", "Haberin Olsun", "Yaralı", "Saygımdan", "Sahici", "Feveran", "Hodri Meydan" ve "Sığamıyorum" gibi birçok şarkısı hit oldu ve bugüne kadar 8 albüm 6 single olmak üzere 14 proje yayınlayan Bengü, müzik yaşamında yüzlerce adaylığın yanı sıra birçok ödül sığdırmıştır. Adaylıkları arasında 4 Kral TV Video Müzik Ödülleri adaylığı, 2 Balkan Music Awards adaylığı, ödülleri arasında 1 Kral TV ödülü, 1 MÜYAP Müzik Ödülü ve 1 TTNET Müzik ödülü bulunmaktadır.