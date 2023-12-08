Selena Gomez, kendisi gibi şarkıcı olan Justin Bieber ile uzun yıllar aşk yaşamıştı. Gomez, Bieber ilişkisini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açtığını gecikmeli olarak açıkladı. Ünlü şarkıcının yeni ilişkisi bir hayli gündem oldu.

Bunun nedeni de; 6 aydır gizlice aşk yaşadığı kişinin Justin Bieber'in yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco olması.