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Can Yaman, geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, "Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" şeklinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Yaman şimdi de, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" ifadeleriyle gündeme geldi.

Oyuncu, Hürriyet'e verdiği röportajda, 'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki davalık olduğu eski partneri Selen Soyder için, "Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım” dedi.

SELEN'DEN YANIT GELDİ

Soyder, Instagram hesabından eşi Oran Fransez ile fotoğraf paylaşarak altına, "Çok şükür ki libidosu düşük, snob bir kadınım" notunu düşerek Can Yaman'a yanıt verdi.

CAN YAMAN-SELEN SOYDER ARASINDA NE OLMUŞTU?

Senaryo gereği kavga sahnesinde çıkan tartışmada Selen Soyder, "Biraz kontrollü oynar mısın, biraz yavaş gelir misin?" diye Yaman'ı uyarmıştı. Soyder'in sözlerine sinirlenen oyuncu, "Kolaysa gel sen oyna" cevabını vermesiyle ikili arasındaki tartışma büyümüştü.

Selen Soyder, bir süre sete korumalarla gelmiş daha sonra, diziden ayrılarak partnerini mahkemeye vermişti.