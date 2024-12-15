Selda Bağcan'ın entübe isyanı
Selda Bağcan 'entübe oldu' haberlerine isyan etti. Bağcan, hakkında çıkan "Yoğun bakıma alındı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
Giriş: 15.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:30
Bir ay önce; virüs kaptığını belirterek ABD konserlerini iptal eden Selda Bağcan, iyileştikten sonra Avrupa turnesine çıktı.
Avrupa turnesine devam eden Selda Bağcan, hakkında çıkan; "Yoğun bakıma alındı" yönündeki iddiaları yalanlandı.
Selda Bağcan, sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan olumsuz iddiaların asılsız olduğunu belirterek gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini istedi.
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