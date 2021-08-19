Bölgede daha önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile incelemelerde bulunduklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, "Mezarlıkta yapılması gereken çalışmalar hakkında istişare yaptık ve çalışmalara başladık. Restorasyon projeleri için gerekli girişimlerde bulunduk. En kısa sürede restore çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.