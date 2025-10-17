Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Petkovic aramızda olmayacak antrenmanda sakatlığı oldu - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Petkovic aramızda olmayacak antrenmanda sakatlığı oldu

        Kocaelispor, deplasmanda karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası için Yüksek Hızlı Trenle (YHT), Konya'ya gitti. Trene binmeden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Konyaspor kendi evinde güçlü bir takım ama yenilmeyecek bir takım değil. Eksiklerimiz var Petkovic aramızda olmayacak antrenmanda bir sakatlığı oldu. Sahaya çıkan oyuncular elinden geleni yapıp inşallah hepimizin istediği 3 puanı alır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 16:27 Güncelleme: 17.10.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Petkovic'in antrenmanda sakatlığı oldu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaelispor, Süper Lig’in 8’inci haftasında 18 Ekim Cumartesi günü, saat 14.30’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak. Körfez Brunga Tesisleri’nden kara yoluyla İzmit Garı’na gelen yeşil-siyahlı ekip buradan Yüksek Hızlı Tren ile, Konya’ya hareket etti. Trene binmeden önce Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve tecrübeli santrafor Serdar Dursun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        SELÇUK İNAN: PETKOVİC ARAMIZDA OLMAYCAK ANTRENMADAN SAKATLIĞI OLDU

        Farklı bir seyahat planı olduğunu söyleyen Selçuk İnan, “Hızlı trenle gidiyoruz oyuncular da bundan çok memnuniyet duydu. İnşallah sağ salim gideriz rahat olacağını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Son maçımızı kazandık takımımızın galibiyet serisini devam ettirmesi lazım. Oyuncularımızın ve bizim buna ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek güçteyiz. Konyaspor kendi evinde güçlü bir takım ama yenilmeyecek bir takım değil. Eksiklerimiz var Petkovic aramızda olmayacak antrenmanda sakatlığı oldu. Sahaya çıkan oyuncular elinden geleni yapıp inşallah hepimizin istediği 3 puanı alır. Rivas henüz antrenmana çıkmadı. Milli takımdan Darko Churlinov sakat döndü. Petkovic, Haidara sakat, Show cezalı. Eksiklerimiz var ama sahaya sonuçta 11 kişi çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

        SERDAR DURSUN : İYİ OYUN VE 3 PUANLA KOCAELİ’YE DÖNMEK SİTİYORUZ

        Hedeflerin mutlak galibiyet olduğunu belirten Serdar Dursun, “Hazırım iki haftayı da iyi değerlendirdik. Hazırlık maçı da yaptık o da benim adıma olumlu geçti. Fiziksel ve mental olarak hazırım. 2-3 sakatımız var, Petkovic de dün ne yazık ki sakatlandı. Milli aradan geç dönenler var ama biz iyi bir takımız. İnşallah bunu yarın 1’inci dakikadan itibaren göstermek istiyoruz. İyi oyun ve 3 puanla Kocaeli’ye dönmek istiyoruz. Takım olarak genelde uçak ya da otobüsle seyahat ediyoruz ama yönetim mantıklı bir yol seçti. Hızlı tren rahat ve gayet konforlu” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Mert Günok'a güvenoyu!
        Mert Günok'a güvenoyu!
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Habertürk Anasayfa