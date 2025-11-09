Habertürk
        Selçuk İnan: Galatasaray'ın nasıl çıkacağını biliyordum! - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Galatasaray'ın nasıl çıkacağını biliyordum!

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray galibiyetinin ardından, "Çok çalıştık, Kazandığımız için mutluyum. Şu an ilk hedefim Göztepe maçını kazanmak" dedi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 20:39 Güncelleme: 09.11.2025 - 20:39
        "Galatasaray'ın nasıl çıkacağını biliyordum"
        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

        Selçuk İnan ilk olarak oyuncularını tebrik etti. ‘Galatasaraylı Selçuk' söylemleriyle ilgili sorulara yanıt veren İnan, "Bunu defalarca yineledim. Sadece kazandığınızda söylediğiniz sözlerin karşılığı olmuş gibi gösteriliyor. Kaybetseydik de aynı duruşu göstermiş olacaktım. Ben ‘Galatasaraylı Selçuk' diye anılabilirim; orada çok önemli zamanlar geçirdim. Çok da güzel ilişkilerim var. Bunlar olağan şeyler. İnsanların bununla aslında övünmesi gerekiyor. Ben hep böyle baktım. Ama çalışmak başka bir şey. Bu bizim hayatımız. Bütün anımı bu kulüpte geçiriyorum. Sorumlu olduğum bir takım ve şehir var. Dolayısıyla geçmişimde yapmış olduğum şeyler bununla bağdaştırılmamalı. Bugün yine diyorum. Galatasaray'ı yendiğimiz için değil, ne olursa olsun Kocaelispor'un teknik direktörüyüm ve kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

        "MAÇIN KIRILMA ANI TARKAN"

        Maçın kırılma anı olarak Tarkan kozunu gösteren Selçuk İnan, "Bu maça iyi hazırlandım ve Galatasaray'ın nasıl çıkacağını biliyordum. Planımız Tarkan ile tuttu. Kırılma anı Tarkan'ın oynaması olabilir. Galatasaray'ın bütün maçlarını izledim. Ön alan presini dünyada en iyi yapan takımlardan biri. Rakip gözetmeksizin yapıyorlar. Bunu bize de yapacaklarını biliyorduk. Topu kazandığımız anda Tarkan ile üçlemek onların 4-4-2 baskısını kırabilirdi ve tuttu. Kafanızda bir şeyler oynarsınız, çalışırsınız ama bunu sahaya getirmek asıl olaydır" diye konuştu.

        "ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALMAK BENİ MUTLU ETTİ"

        Son haftalarda yakalanan çıkışla ilgili olarak ise öncekinden farklı ne yaptığının sorulması üzerine Selçuk İnan, "Farklı olarak; daha çok çalıştım, daha çok çalıştık. Çok önemli oyuncularla, kendi oyuncularınızla ne kadar vakit geçirirseniz o kadar gelişirsiniz. Kaybettiğimiz maçlarda da kötü oynamadık. Bugün hem oyun hem de skor olarak karşılığını almak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

        "ŞU ANDA TEK HEDEFİM GÖZTEPE MAÇINI KAZANMAK"

        Tek hedefinin sonraki ilk maçı kazanmak olduğunun altını çizen İnan, "Benim tek hedefim var; önümüzdeki ilk maçı kazanmak. Hazırlık maçı dahi olsa. Bütün hayallerimi ve hedeflerimi de dile getirmek istemiyorum. Şu an en önemli hedefim Göztepe maçını kazanmak. O maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ligde güçlü rakipler var. Bugün Galatasaray'ı yendik ama kendini kanıtlamış bir Göztepe var, çok önemli deplasman" sözlerini kaydetti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
