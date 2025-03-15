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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Final maçı niteliğindeydi - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Final maçı niteliğindeydi

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İnan, "Bu bir final maçı niteliğindeydi. Son haftalarda formda iki takımın mücadelesiydi. Çok zor olabileceğini biliyorduk. İki takım da maçı kazanmak için mücadele etti. İki takım da pozisyonlara girdi. Kazanan taraf biz olduğumuz için mutluyum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:37
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        "Final maçı niteliğindeydi"
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        Süper Lig’in 28’inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Final niteliğinde maç oynandığını belirten ve oyuncularını tebrik eden İnan, "Bu bir final maçı niteliğindeydi. Son haftalarda formda iki takımın mücadelesiydi. Çok zor olabileceğini biliyorduk. İki takım da maçı kazanmak için mücadele etti. İki takım da pozisyonlara girdi. Kazanan taraf biz olduğumuz için mutluyum. Sakat, cezalı olanlar ve hasta olanlar vardı. Bunun dışında sahada olan oyuncular ellerinden geleni yaparak kazanmasını bildiler. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. Bundan öncede çok zor şartlarda bir takım kurduğumuzu söylemiştik. Çok zor zamanlardan geçtik. Bir takım oluşturmaya çalışmak için çok emek verdik. Bu haftalarda bu konumda olacağımızı söyleseler buna inanmaya bilirdim. Hedef koyan bir teknik adam değilim. Her zaman maç maç bakıyorum olaylara. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Önce ligde kalma ve iyi futbol oynama hedefimiz vardı bunu yavaş yavaş gerçekleştirdik. Bu işin sonunda nerede olacağız hep birlikte görmüş oluruz" dedi.

        SERGEY JAKIROVIC: BİZİM ADIMIZA ŞANSSIZ BİR MAÇ OYNANDI

        Kayserispor Teknik Direktörü Sergey Jakirovic, bugün maçın genelinde takımının daha iyi olduğunu ifade ederek, 6 net pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi. Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı diyebilirim. Maçın genelinde daha iyi taraf bizdik. 6 net gol pozisyonu yakaladık bunu değerlendiremedik. Gaziantep FK kalecisi de önemli kurtarışlar yaptı. Gaziantep FK’yı tebrik ediyorum. Bizim sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Puan ya da puanlar alabilmemiz için bundan sonraki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

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