Selami Şahin'in avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

Eftalya Nur Öktem isimli şahsın Sayın Selami Şahin hakkında bir televizyon programında, "Bana Whatsapp'tan fotoğrafları sen gönder. Kendisine yakışmayacak tavırlar sergiledi" şeklindeki beyanı tamamı ile yalandır, iftiradır.

Belli ki bu şahıs, iftira ve sansasyonel açıklamalarla ünlü olma çabasındadır.

Avukatımız Aydın Kurban tarafından adı geçen şahıs ve bu iftirayı yayınlayanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Fikret Emirhan Şahin