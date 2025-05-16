Sakarya'da yürekleri kanatan olay, geçen yıl 20 Kasım’da, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta meydana geldi.

DHA'daki habere göre bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı (32), 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada eski erkek arkadaşı Alaattin Akbaş (45) tarafından tabancayla vuruldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Ş.S., sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Alaattin Akbaş, pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanığı ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçundan ise 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdı.