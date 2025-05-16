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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şelale Mirzalı'ya kıyan Alaattin Akbaş'a en ağır ceza verildi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!

        Sakarya'da, eski kız arkadaşı 32 yaşındaki Şelale Mirzalı'yı tabancayla vurarak öldüren 45 yaşındaki Alaattin Akbaş, tutuklu yargılandığı davada "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:55
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        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
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        Sakarya'da yürekleri kanatan olay, geçen yıl 20 Kasım’da, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta meydana geldi.

        İŞ YERİNE GİDERKEN ESKİ SEVGİLİSİ VURDU

        DHA'daki habere göre bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı (32), 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada eski erkek arkadaşı Alaattin Akbaş (45) tarafından tabancayla vuruldu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Mirzalı, ambulansla kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Akbaş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        KATİL ZANLISI YAKALANIP TUTUKLANDI

        Alaattin Akbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından Şelale Mirzalı’nın cenazesi, bir gün sonra toprağa verildi. Alaattin Akbaş’ın olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        HAKKINDA DAVA AÇILDI

        Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Alaattin Akbaş hakkında Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Davanın dünkü duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkındaki kararını açıkladı. Duruşmada, öldürülen Şelale Mirzalı’nın ablası Ş.S., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları ile taraf avukatlarının hazır bulundu.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Ş.S., sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Alaattin Akbaş, pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanığı ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçundan ise 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

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