Selahattin Demirtaş: Öcalan'ın inisiyatifini destekliyorum

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İstanbul seçimlerinde HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapan mektubunun ardından HDP'nin cezaevindeki eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan "Öcalan'ın inisiyatifine destek" açıklaması geldi.

İmralı Cezaevi'nde teröristbaşı Öcalan ile görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, perşembe akşamı Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak duyurduğu mektubu kamuoyu ile paylaşmıştı. Özcan'ın aktardığına göre mektupta "üçüncü yol tavrının korunmasına" dikkat çekilirken "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum" ifadeleri yer almıştı.

"DEMİRTAŞ - ÖCALAN ARASINDA İKTİDAR MÜCADELESİ"

Mektubun açıklanmasından kısa bir süre sonra bir televizyon programına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine "Özellikle Demirtaş'ın 7 ayrı açıklaması var. Bu açıklamayı bizler de öğrendik. Çok açık ve net şu anda CHP'nin adayına bu desteği açıklıyor. Çok ilginç olan nedir? Burada Apo'nun yaptığı açıklamadır. Olaya şöyle bakıyorum. Bizim derdimiz o değil. Oralardan bize ne gelir, ne gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan Öcalan-Demirtaş noktasında iktidar savaşında ciddi kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği yönünde. Buna yönelik kesin tavırları var. Bu süreç içerisinde yaptığı açıklamada 'eğer siz beni destekliyorsanız, benim arkamda olan bir partiyseniz ne oraya ne şuraya değil siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız, herhangi bir yere değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' diye bir şey. O anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

HDP: SEÇİM STRATEJİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Asrın Hukuk Bürosu avukatları müvekkilleri Öcalan'a ait bu mektubu, Cuma günü yaptıkları açıklama ile doğruladı ve bu ifadelerin yer aldığı mektubun tamamını kamuoyu ile paylaştı. Avukatların açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği HDP'den de aynı gün içinde yanıt geldi. Eş başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından yapılan açıklamada "HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir" denildi.

BAHÇELİ: HDP'NİN VAHİM SAPMASINA İTİRAZ

Bu gelişmelerin ardından ne diyeceği merakla beklenen MHP lideri Devlet Bahçeli de Cuma günü yazılı açıklama ile tartışmaya katıldı. Bahçeli açıklamasında "İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'TAN ÖCALAN'IN İNİSİYATİFİNE DESTEK

23 Haziran seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısı yapan HDP'nin cezaevindeki tutuklu eski lideri Selahattin Demirtaş'tan seçimden bir gün önce sürpriz bir açıklama geldi. Demirtaş'ın twitter hesabında yer alan açıklamada teröristbaşı Öcalan için "Her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerine yer verildi. Açıklamada Öcalan ile aralarında bir iktidar savaşının söz konusu olmadığı belirtildi.