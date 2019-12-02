Avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn Abdullah Zeydan yapmıştır" dedi.

Demirtaş açıklamasında, "Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'den yapılan açıklamada ise Meclis Başkan vekili ve Grup başkanvekillerinin Edirne Cezaevine gidecekleri belirtilirken, Adalet Bakanlığı'ndan Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama beklendiği bildirildi.