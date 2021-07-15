Rize'deki felaketten bir acı haber daha! Ölü sayısı 2'ye yükseldi, 6 kişi aranıyor
Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Bölgede haber alınamayan 3 kişi için de ihbar yapılmasıyla kayıp sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan ilçede şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İlçedeki sel ve heyelanın hasarı ise, gün ağarınca ortaya çıktı.
Dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık kayboldu. Vatandaşlarca yapılan aramanın ardından Yanık'ın cesedi evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu.
BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cansız bedeni gece geç saatlerde çıkarılmıştı. Böylece afette yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Heyelanda kaybolan Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cansız bedeni, vatandaşlarca yapılan aramanın ardından evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.
3 KAYIP İHBARI DAHA YAPILDI
Öte yandan, Güneysu ilçenin Yüksekköy köyünde bir ev yıkıldı. Bölgede haber alınamayan 3 kişi için de ihbar yapılmasıyla kayıp sayısı 6'ya yükseldi.
3 KATLI BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Rize’de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkılan 3 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bina enkazındaki 3 kişiden 1’i olan 75 yaşındaki Hacere Mert'in cansız bedeni enkaz altından çıkartılmıştı. Yaşlı kadının eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı arama çalışmaları devam ediyor. Enkazın bulunduğu alandaki evler ise güvenlik nedeniyle boşaltıldı.
3 BAKAN BÖLGEDE İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar sel bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakanlar bugünde bölgede incelemelerini sürdürecek.
BAKAN SOYLU: 7 SAATTE METREKAREYE 220 KİLOGRAM YAĞMUR YAĞDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Rize’mize Hem Türkiye’mize geçmiş olsun diliyoruz. Meteoroloji’nin yaptığı tespitler çerçevesinde saat 15.00’dan itibaren normal yağış kendisini biraz daha yoğun bir yağışa bıraktı ve 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Çayeli, Kalkandere, Güneysu ve Muradiye Beldesi’nde etkili oldu. Şuanda mahsur kalmış, ulaşamadığımız vatandaşımız bildiğimiz kadarıyla yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlantısı şuanda kapalı durumda. Tüm ekiplerimiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor” dedi.
TAKVİYE EKİPLER KENTTE
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait bir helikopterde arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye geldi.
HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Bu arada, Güneysu ilçesindeki şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu. Gece geç saatlerden itibaren çevre illerden ve Rize'den gelen ekipler ilçe merkezinde temizleme çalışmasını sürdürüyor.
Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi. Heyelanlar nedeniyle ciddi sorunlar olduğuna değinen Özer, "İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız" dedi.
'HASAR TESPİT KALDIRILDIKTAN SONRA BELLİ OLACAK'
Vatandaşların geceyi güvenli yerde geçirdiğinin altını çizen Özer, "Öğretmenevinde 12, Spor Lisesinde 15, Kaptan Ahmet Erdoğan Lisemizde 12 misafirimiz, toplam 39 misafirimiz var. Toprağın altında araç çıkıyor. Sadece merkezde 10, belediyenin 10 aracı ve hastanenin bodrumu dolmuş. Hasar tespit kaldırıldıktan sonra belli olacak" ifadelerini kullandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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