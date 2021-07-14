Rize'de sağanak sonrası korkutan görüntüler!

DHA

Doğu Karadeniz Bölgesi´nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize´de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

'DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN' ÇAĞRISI

DHA'da yer alan habere göre, Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

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