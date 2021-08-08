"Sel geliyor" dedi! Arkadaşı kurtuldu! Sonrası korkunç!

İHA

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde, 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek’i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

ARKADAŞINI KURTARDI O KAYBOLDU

Kayıp işçi ile ilgili acı gerçek de ortaya çıktı. Mustafa Aksöyek selin geldiğini anlayınca tünelde çalışan arkadaşı Muhammet Solmaz’ın yanına giderek ‘sel geliyor tünelden çıkalım’ dedi. İki arkadaş tünelden çıkmaya çalışırken saniye farkıyla Muhammet Solmaz selden kurtuldu. Arkadaşını kurtaran Mustafa Aksöyek ise aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu.

"SEL GELEBİLİR DIŞARI ÇIKALIM"

Selden 3 saniye ile kurtulduğunu ifade eden Muhammet Solmaz, "Mustafa beni uyarmak için aşağı inmiş. O sırada lambalar yanıp sönüyordu ben de yukarı çıkıyordum. O sırada bana 'su pompasını kapat' dedi. Ben de geri dönüp kapattım. Yukarı çıktık. Bana ‘Muhammet abi dışarıda yağmur var sel gelebilir dışarı çıkalım’ dedi. Ben de ona niye kapatmak için geri gönderdin 10-15 dakika zaman geçti dedim.

"ACELE ET DİYE SESLENDİM"

Sonra yan yana yukarı hızlı bir şekilde çıktık. Tam ortaya geldiğimizde çavuş, 'Tünele su geliyor hızlı hareket edelim' dedim. Benden sigara aldı, 15 metre gerimde kaldı. Acele et diye seslendim ama bana güldü sanki çıkmak istemiyormuş gibi hissettim. Ben yavaşladım bana yaklaşsın diye. Tünel karanlıktı ben de çavuş normalde karanlık olmaz şimdi neden karanlık dedim o da bana yağmur yağıyor, şimşek çakıyor ondan karanlık dedi.

"SEL, BİNA YÜKSEKLİĞİNDE TÜNELE VURDU"

Ben de o zaman acele edelim dedim. Güldü yine bana. Tam tünelin çıkışına adım attığım anda dereden bir sel geldi. Tünele çarptığı anda bir bina büyüklüğündeydi. Ben adım atmamla 3 saniye için de tüneli sel vurması bir oldu. Arkama dahi bakamadım. O tünelin içindeydi. Kardeşim gitti. Ben yukarı çıktığımı dahi hatırlamıyorum, bağırıyormuşum etrafa yardım edin kardeşim içeride diye" şeklinde konuştu.