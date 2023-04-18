Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım'ın başkanlık düşüncesi yok

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan adayı olmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Giriş: 18.04.2023 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım'ın başkanlık düşüncesi yok
HABERTURK.COM / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanların belli olduğunu dile getiren Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın ise yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Radyo Gol'e konuşan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonlukları konusunda fikirlerinin sorulması üzerine. "Otobüsün kurşunlanmasının aydınlatılmaması bir yüz karası. Bunu sadece spor için düşünmeyin. Sosyal yaşantımız, güvenliğimiz, özgürlüklerimiz açısından düşünün. Hala aydınlatılmamış olması bence çok ayıp. Türkiye'ye yakışmıyor. İddia ediyorum bunun failleri belli. Hatta geçenlerde Fenerbahçe de basın toplantısı yaptı. Biz de görev yaptığımız dönemde aynı verilere ulaşmıştık. Faillerin kim oldukları, arka planı belli. Ama aydınlatılmak istenmiyor. Bunu ayıp olarak görüyorum. Türkiye'ye de yakışmıyor. Yıldız konusunda bana göre size göre farklı düşünceler olabilir. Şampiyonlukların yıldız hesabının sayılmasıyla ilgili. Şampiyon takım zaten şampiyon. O tescillenmiş. Ama en azından bir başvuru bu kadar uzun süre sürüncemede bırakılmaz. 2 yıl geçti veya 2.5 yıla geliyor. Hala sonuçlandırılmadı. En azından TFF, tarihçilerden spora gönül vermiş kişilerden, sporla haşır neşir olmuş komite kurar. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna sunar. Hiçbir şey yapılmaması, halının altına süpürülmesi tartışmaları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM'IN BAŞKANLIK DÜŞÜNCESİ YOK"

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı da sorulan Şekip Mosturoğlu, "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisi detayları
Yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisi detayları
1 Mayıs Maltepe Meydanı'nda kutlanacak
1 Mayıs Maltepe Meydanı'nda kutlanacak
NASA paylaştı: Çarpışan galaksiler böyle görüntülendi
NASA paylaştı: Çarpışan galaksiler böyle görüntülendi
Bakan Akar duyurdu! TSK, terör örgütünün Zap'taki
Bakan Akar duyurdu! TSK, terör örgütünün Zap'taki "kalesi"ne girdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.