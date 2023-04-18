Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanların belli olduğunu dile getiren Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın ise yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Radyo Gol'e konuşan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonlukları konusunda fikirlerinin sorulması üzerine. "Otobüsün kurşunlanmasının aydınlatılmaması bir yüz karası. Bunu sadece spor için düşünmeyin. Sosyal yaşantımız, güvenliğimiz, özgürlüklerimiz açısından düşünün. Hala aydınlatılmamış olması bence çok ayıp. Türkiye'ye yakışmıyor. İddia ediyorum bunun failleri belli. Hatta geçenlerde Fenerbahçe de basın toplantısı yaptı. Biz de görev yaptığımız dönemde aynı verilere ulaşmıştık. Faillerin kim oldukları, arka planı belli. Ama aydınlatılmak istenmiyor. Bunu ayıp olarak görüyorum. Türkiye'ye de yakışmıyor. Yıldız konusunda bana göre size göre farklı düşünceler olabilir. Şampiyonlukların yıldız hesabının sayılmasıyla ilgili. Şampiyon takım zaten şampiyon. O tescillenmiş. Ama en azından bir başvuru bu kadar uzun süre sürüncemede bırakılmaz. 2 yıl geçti veya 2.5 yıla geliyor. Hala sonuçlandırılmadı. En azından TFF, tarihçilerden spora gönül vermiş kişilerden, sporla haşır neşir olmuş komite kurar. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna sunar. Hiçbir şey yapılmaması, halının altına süpürülmesi tartışmaları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.