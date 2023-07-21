Şekerpare tarifi: Evde nefis şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Pastanelerde nar gibi kızarmış, şerbetiyle lezzetine lezzet katan şekerpareleri sevmeyen var mı? Tatlıların kraliçesi olarak adlandırılan şekerpare tatlısına çatalı dokundurduğunuz anda dağılması gerekir. Şekerpareyi tam kıvamında tutturmak bazen zorlayıcı olabilmektedir. Önemli olan doğru tarif ile püf noktaları kaçırmadan tatlıyı yapmaktır. Ağızda dağılan nefis bir şekerpare yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız şekerpare tarifi ile siz de misafirlerinize çayın yanında şekerpare ikramı yapabilirsiniz.
Kıvamı ve dokusu itibariyle diğer tatlılar arasında ayrı bir yere sahip olan şekerpare tatlısı bayram gibi özel günlerde çok sık tercih edilir. Özellikle ramazan ayında iftar sonrası vücudun tatlı ihtiyacını karşılamak için şekerpare çok iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Sanıldığının aksine pastane tadında bir şekerpare yapmak zor değil. Size vereceğimiz püf noktalar ile tam kıvamında şekerpare yaparak lezzet şöleni yaşayabilirsiniz.
Pastane tadında şekerpare yapmanın püf noktaları şunlardır: öncelikle şekerpare hamuruna mutlaka kontrollü bir şekilde un ilavesi yapmalısınız. Eğer ununuzu birden eklerseniz kıvamı tutturmak da zorlanabilirsiniz. Tatlı mutlaka önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilmesi. Şekerpare yapımı ilk şerbeti yapıp soğumaya bırakırsanız tatlının piştiğinde tatlı sıcak şekerpare ılık olacak şekilde hazır bulunur. Şerbetlediğiniz tatlının üzerini kapatarak şerbetini çekmesini beklemesiniz.
Şekerpare Malzemeleri:
Şerbeti için:
Üzerine:
Şekerpare Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!