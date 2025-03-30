Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
Aksaray'da şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cansız bedeni bulundu
Aksaray’da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Çimeliyeniköy’de şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, yolda yürürken sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Dalgıç ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek suda arama başlattı.
Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan’ın cansız bedeni bulundu. Cenaze, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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