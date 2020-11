Şehriyeli Yoğurt Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Çorba, ana yemek öncesi mideye iyi gelen, her gün tükettiğimiz bir yemek çeşididir. Biz bugün şehriyeli yoğurt çorbası tarifiyle karşınızdayız. Şehriyeli yoğurt çorbası hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilir. Biz bugün sıcak şehriyeli yoğurt çorbasını yapacağız.

Kaç Kişilik: 2-4

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Şehriyeli Yoğurt Çorbası İçin gereken Malzemeler:

Yarım su bardağı tel şehriye

7-8 kaşık yoğurt

Et suyu

2-3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı nane

1-2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağı

Tuz

Şehriyeli Yoğurt Çorbası Yapılışı:

İlk olarak et suyunu tencereye alıp, kaynamasını bekliyoruz.

Kaynayan et suyu yetersiz gelir ise, göz kararı kayar su ekleyebilirsiniz.

Daha sonra yarım su bardağı tel şehriyeyi, kaynayan et suyuna ekliyoruz.

Yumuşayana kadar kaynatıyoruz.

Tel şehriyeler kaynarken bir taraftan, bir kabın içerisine yumurta, yoğurt ve unu katıp iyice karıştırıyoruz.

Tel şehriyeler olduktan sonra suyundan, kabın içerisine biraz alıp karıştırıyoruz.

Bu karışımı, tenceredeki çorbamızın içine boşaltıyoruz.

Çorbayı, 10 dakika pişmeye bırakıyoruz.

Çorba pişerken bir yandan da bir tavaya tereyağı, sıvı yağı ve yarım çay bardağı naneyi ekliyoruz.

Kavrulana kadar karıştırıyoruz.

Pişen çorbanın üzerine nane karışımı ekleyip, güzelce karıştırıyoruz.

Tencerenin altını kapattıktan sonra, tuzunu ekleyip karıştırıyoruz.

Çorbamız hazır hale geliyor.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tel şehriyeler çabuk yumuşadığı için, kontrollü pişirmeliyiz.

Terbiyesini yaparken kaynayan çorbadan bir kepçe alıp, terbiye malzemelerinin içerisine katalım.

Bu sayede terbiyenin çorbanın içerisinde pişip, kötü görünmesine mani oluruz.