'Şehrim Türkülenmeli’de buluştular

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Kıbrıslı Türk Halk Müziği Ozanı Turgay Salim ve Türk Halk Müziği’nin duayen ismi Musa Eroğlu 'Şehrim Türkülenmeli’ adlı türkü projesinde buluştu.

Bestesi Turgay Salim’e, sözleri Bülent Fevzioğlu’na ait eserin müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü Coşkun Karademir yaptı. Ünlü Sanatçı Buray’ın babası, Turgay Salim ve Musa Eroğlu’nun ile bir araya gelerek seslendirdiği ‘Şehrim Türkülenmeli’ ayrılığın getirdiği yabancılığı, sevdiğine duyulan özlemi ve uzakların yakın edilebileceğini anlatıyor. Turgay Salim, ‘Şehrim Türkülenmeli’ sonrası yeni projelerini müzikseverlerle seri halinde yayımlayacak.