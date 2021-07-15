Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

15 Temmuz'un 5'inci yılında, ortaya koyduğu kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Ziyaretçiler çocuklarına onun yaptığı kahramanlıkları anlattı. Ziyarete gelenler duygulu anlar yaşadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Hüseyin Pekmez (45), AA muhabirine, şehide vefa borcunu ödemek için geldiklerini söyledi.
Şehidin kabrinde dua okuduklarını belirten Pekmez, "Çok buruk, hüzünlüyüz. Anlatılacak gibi değil. Ailemle geldik. Çocuklarımıza burayı gösterdik, şehidimizi, yaptığı kahramanlığı anlattık." dedi.
Düzce'den gelen Hüseyin Erdem de şehidin kabrine geçen sene ziyaret etmeyi istediğini ancak bu sene nasip olduğunu anlatarak şunları kaydetti:
"Pişman oldum gelemediğime, 'Bu sene mutlaka gitmeliyim.' dedim. Şehidin acılarını paylaşmak, yaptıklarını anlamak, hissetmek, o ruhu yaşamak için geldik. Ailemle beraber dualarımızı yaptık. Bir gecede Türkiye'nin dünyadaki konumu değişmiş oldu. Yaptığı fedakarlıktan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bunu bilip, anlayıp sahip çıkması lazım. Yarınlara taşıması lazım. Herkesin burayı ziyaret etmesinde fayda var."
Ziyaretçiler 73 yaşındaki Fatma Koçyiğit de onun için çok üzüldüklerini ifade ederek, "Onu çok seviyoruz, Allah nurlar içinde yatırsın, şefaatlerinden mahrum bırakmasın. Allah'ım yanına alır bizi inşallah. Türkiye'mize, milletimize ve devletimize Allah bol sabır versin, kolaylıklar versin. Her sabah namazı şehitlerimize, dağdaki Mehmetçiklerimize, hükûmetimize, milletimize, 'Pis hastalıktan korusun, onlara silah atan ellerden korusun, gören gözleri kör et.' diye dua ediyorum. Düşmanlara her zaman beddua ediyorum. Rabb'im inşallah dualarımızı kabul eder, silah attırmaz, gözlerine göstermez, her zaman bu şekilde dua ediyorum. Şehidimiz vatanı uğruna canını verdi. Allah'ım ona şefaat etsin. O bizleri kurtardı, Allah'ım da onu kurtarsın. Ona çok minnettarım." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!