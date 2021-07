Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

AA

15 Temmuz'un 5'inci yılında, ortaya koyduğu kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Ziyaretçiler çocuklarına onun yaptığı kahramanlıkları anlattı. Ziyarete gelenler duygulu anlar yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Hüseyin Pekmez (45), AA muhabirine, şehide vefa borcunu ödemek için geldiklerini söyledi.

Şehidin kabrinde dua okuduklarını belirten Pekmez, "Çok buruk, hüzünlüyüz. Anlatılacak gibi değil. Ailemle geldik. Çocuklarımıza burayı gösterdik, şehidimizi, yaptığı kahramanlığı anlattık." dedi.

Düzce'den gelen Hüseyin Erdem de şehidin kabrine geçen sene ziyaret etmeyi istediğini ancak bu sene nasip olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Pişman oldum gelemediğime, 'Bu sene mutlaka gitmeliyim.' dedim. Şehidin acılarını paylaşmak, yaptıklarını anlamak, hissetmek, o ruhu yaşamak için geldik. Ailemle beraber dualarımızı yaptık. Bir gecede Türkiye'nin dünyadaki konumu değişmiş oldu. Yaptığı fedakarlıktan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bunu bilip, anlayıp sahip çıkması lazım. Yarınlara taşıması lazım. Herkesin burayı ziyaret etmesinde fayda var."

Ziyaretçiler 73 yaşındaki Fatma Koçyiğit de onun için çok üzüldüklerini ifade ederek, "Onu çok seviyoruz, Allah nurlar içinde yatırsın, şefaatlerinden mahrum bırakmasın. Allah'ım yanına alır bizi inşallah. Türkiye'mize, milletimize ve devletimize Allah bol sabır versin, kolaylıklar versin. Her sabah namazı şehitlerimize, dağdaki Mehmetçiklerimize, hükûmetimize, milletimize, 'Pis hastalıktan korusun, onlara silah atan ellerden korusun, gören gözleri kör et.' diye dua ediyorum. Düşmanlara her zaman beddua ediyorum. Rabb'im inşallah dualarımızı kabul eder, silah attırmaz, gözlerine göstermez, her zaman bu şekilde dua ediyorum. Şehidimiz vatanı uğruna canını verdi. Allah'ım ona şefaat etsin. O bizleri kurtardı, Allah'ım da onu kurtarsın. Ona çok minnettarım." diye konuştu.