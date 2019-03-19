Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 10 Ekim 2007 tarihinde, bir terzi dükkanına düzenlenen el bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Özdemir’in Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Uyanık, oğlunu şehit eden PKK’lı terörist Zülküf Gezen’in tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde kendisini asarak öldürmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

"O TERÖRİST CEZASINI BULMUŞ"

İHA'da yer alan habere göre oğlunun şehit haberini aldığı günkü acıyı hâlâ yaşadığını vurgulayan anne Zeynep Uyanık, “Ben yandım başka canlar yanmasın. O terörist cezasını bulmuş. Terörist çok. Kaç tane gencimiz gitti. Ana ve babaların hep ciğerleri yandı. Evlat kaybetmek çok zor” dedi.

"DİLERİM BAŞKA OLMASIN"

PKK’lı teröristin cezaevinde intihar etmesiyle ilgili duygularını dile getiren Zeynep Uyanık, “Sevindim desem daha iyi olur. Cezasını bulmuş. Başka evlat yanmasın. Türkiyemiz bu terörden kurtulsun ve düzelsin. Dilerim Allah’tan başka olmasın” ifadelerini kullandı.