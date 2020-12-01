Ülkemizde ciddi anlamda etkisini gösteren koronavirüse karşı yeni tedbirler bugün açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası yeni yasaklar arasında seyahat yasağı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki şehirler arası yasak var mı?

ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Gün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu. En çok araştırılan Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

TOPLU TAŞIMADA SON DAKİKA KARARI



65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.