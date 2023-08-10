Şehir eşkıyasını baştan sona kaydetti!

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        Esenyurt'taki pompalı saldırıyı baştan sona kaydetti

        Son dönemdeki asayiş olayları ile gündeme gelen İstanbul Esenyurt'ta dehşete düşüren bir görüntü kaydedildi. Olayda bir kişi pompalı tüfekle bir iş yerine kurşun yağdırdı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından baştan sona kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:08
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        Esenyurt'ta M.B.T., alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan T.B.'nin eski iş yerine ateş açtı.

        DHA'nın haberine göre M.B.'nin pompalı tüfekle saldırısı çevredeki bir kişi tarafından ilk anından itibaren cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi.

        İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin iş yerinin eski sahibi T.B. ve iş yeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı.

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        Öte yandan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. M.B.T.'nin saldırısı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Silahı tutukluk yapan saldırgan bir süre uğraştıktan sonra ateş açmayı başarıyor. Kaçan saldırgana bir kişi cep telefonu veriyor. Ancak saldırgan telefonu yere atarak kaçıyor.

        #haberler
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