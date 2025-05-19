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        Şehit dedesinin vasiyetini 104 yıl sonra yerine getirdi

        Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan dedesi Kamiloğlu Mehmet'in memleketinde defnedilme isteğini, yıllar sonra torunu Yaşar Efiloğlu yerine getirdi. Efiloğlu, yaptığı araştırmalardan sonra dedesinin şehit olduğu Ankara'nın Haymana ilçesindeki bölgeyi buldu ve buradan toprak alıp, memleketi Ordu'da yaptırdığı temsili mezara götürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:13
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        Şehidin vasiyetini 104 yıl sonra yerine getirdi
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        Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'nde Mezarlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Yaşar Efiloğlu'nun dedesi Kamiloğlu Mehmet, Sakarya Meydan Muharebesinde 1921 yılında 15'inci Tümen'de er olarak savaşırken, dayısı ile birlikte vuruldu.

        Kamiloğlu Mehmet, tedavi gördüğü hastanede şehit olmadan önce, cenazesinin doğduğu topraklara götürülmesini vasiyet etti. Er Mehmet’in torunu Yaşar Efiloğlu, dedesinin vasiyetini öğrendikten sonra araştırma başlattı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Mürettep Müfreze Gönüllüleri ve Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de destekleriyle, şehidin muhtemel gömülü olduğu Ankara'nın Haymana ilçesindeki bölge belirlendi. Yaşar Efiloğlu, Ordu'da dedesi için temsili mezar yaptırırken, Haymana'dan da mezara götürmek üzere toprak aldı.

        Yaşar Efiloğlu, dedesi için memleketinde çeşme ve tabela da yaptırdığını belirterek, "Dedem, öz dayısı Hurşit Efiloğlu'nun kucağında şehit oldu. Son dakika şehit olurken vasiyeti ‘Beni bu topraklarda bırakma dayı’ olmuş. Dayısı da Kurtuluş Savaşı gazisi olarak 1981'de vefat etti. Vefat ettiği dakikaya kadar hep ‘Gidin dedenizi bulun’ dedi. Babam 1978'de vefat ederken, günün imkanıyla bir şeyler yapamadı. Büyük ağabeylerime vasiyet etti. Ağabeyim de ölürken bana vasiyet etti. ‘Dedenin kabrini bul, aileden tek okuyan çocuk sensin, bu topraklarda, onun maaşıyla alınan topraklarda büyüdük, bizim bir vefa borcumuzdur. Bu vazife de sendedir’ dedi. Ben de yola çıktım, gereğini yaptım. Onlar için bir şehit tabelası, onlar için bir şehit çeşmesi, onlar için bir anıt mezar yaptırdım, bayrağını diktim" dedi.

        Amacının dedesinin kemiklerine ulaşmak olduğunu da söyleyen Efiloğlu, "Tahmini olarak biz kayıtlarda Çal Dağı şehidi olarak geçtiği için, muhtemel yerlerden toprağını aldık. Anıt mezarına devlet töreniyle koymak istiyoruz. Orada bir gıyabi cenaze namazı kılınsın istiyoruz. Ruhuna ve tüm şehitlerimiz için okunan 105 hatim duasının yapılmasını istiyoruz. Başka da bir talebimiz söz konusu değildir. Ayrıca dedemin 2 tane torunu da şehit. Suriye, El Bab'da Fırat Kalkanı Operasyonu'nun ilk şehidi Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu da dedemin torunudur. Ayrıca Sur şehidi 2016 Fatih Efiloğlu da dedemin torunudur. Biz aslında kemiklerinin dahi bulunduğu noktada üzerinde isminin yazıldığı bir kabir hayal ediyorduk. Ancak bu noktada çok fazla şehit olması hasebiyle, toplu mezarlar olması nedeniyle böyle bir şeye ulaşamadık. Fakat kabrinin olması kuvvetle muhtemel olan noktalardan topraklarını aldık. Ve inşallah anıt mezara devlet töreniyle koymak istiyoruz" diye konuştu.

        Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği Başkanı Emekli Albay Serdar Yetim ise "Bizler araştırmacı gönüllüler olarak hem Milli Park Müdürlüğü hem Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili birimleri hem de belediyelerimizle sıkı bir iş birliği içerisindeyiz. Gelen bilgiler ışığında defin olma ihtimali olan yerleri belirledik. Hastanede öldüğü için, o zamanki hastanemiz normalde Haymana’da bulunuyor. Ancak Yunanlıların topçu menziline girdiği için hastanenin bir kısmı Çayırlar köyüne, bir kısmı da Baba Yakup köyüne taşınıyor. Hastane kayıtlarına ulaşmayı da hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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