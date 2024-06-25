Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Seğmen Kardeşler talep toplama tarihleri belli oldu. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacak Seğmen Kardeşler Gıda halka arz açıklığı yüzde 32.96 olarak belirlendi. Peki, Seğmen Kardeşler halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, konuya dair detaylar...