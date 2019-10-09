SEGEM sınav sonuçları açıklandı. Teknik Personel Yeterlilik Sınavı'na katılan adaylar sınav sonuçlarına SEGEM internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

SEGEM SINAV SONUÇLARI 2019

SEGEM sınav sonuçları için http://www.segem.org.tr/SinavSonuclari.asp adresine tıklayarak T.C kimlik numaranızı yazıp Kod Gönder butonuna basınız. Mail adresinize gelen kodu girerek Sorgula butonuna basınız.

SEGEM SONUÇLARI

SEGEM SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden açıklanacaktır.

Adaylar Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Sertifikasını, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 180 gün boyunca “Sınav Sonuçlarım” bölümünden görüntüleyebilecek ve bu alandan yazdırabilecektir. Belirtilen süre sonunda, adaylar bu alandan sertifikalarını görüntüleyemeyeceğinden kişilerin sertifikalarını bilgisayarlarına indirmeleri ve kaydetmeleri önerilir. Ayrıca basılı sertifika gönderimi yapılmayacaktır. 180 gün sonra sertifikalarını görüntülemek ve yazdırmak isteyen adayların, SEGEM internet sitesi üzerinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, “Sertifika

Ödemesi” olan 49 TL’yi yatırması ve online “Sertifika Ödemesi Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir.

Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adayların, bu sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde SEGEM’e başvurmaları gerekmektedir. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, SEGEM internet sitesinden üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, “İtiraz Ödemesi” olan 21 TL’yi yatırması ve online “İtiraz Ödemesi Dilekçesi’ni doldurması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları konusundaki itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 28 Eylül'de gerçekleşti. Adaylar, Ankara, Ağrı, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Konya, Mersin ve Trabzon'da sınava girdiler. Aradan geçen 4 günün ardından yavaş yavaş "SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu soruluyor.