Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şeftali ve nektarin şampiyonları belli oldu | Son dakika haberleri

        Lapseki'de şeftali ve nektarin şampiyonları belli oldu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen "1. Geleneksel Lapseki Şeftali Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şeftali ve nektarin yarışmalarının şampiyonları belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:13 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeftali ve nektarin şampiyonları belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "1. Geleneksel Lapseki Şeftali Festivali" etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Lapseki Belediyesi önündeki alanda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Başkan Atilla Öztürk, 2 yıl önce coğrafi tescilini alan şeftaliyi bu yıl festival yaparak daha fazla tanıtmak istediklerini söyledi.

        Etkinlikler kapsamında düzenledikleri şeftali ve nektarin yarışmalarına 29 şeftali üreticisi ile 19 nektarın üreticisinin katıldığını aktaran Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden akademisyenler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden mühendislerin ürünleri değerlendireceğini belirtti. Öztürk, yarışmaya katılan üreticilere başarılar diledi.

        REKLAM

        Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmada ürünleri sertlik, boy, ambalaj, tat ve aroma olmak üzere beş kategoride değerlendireceklerini anlattı.

        Yarışmada şeftali kategorisinde Yılmaz Teoman, Sancaktar Meyve birinci, Ayhan Zeybek ikinci, Kıymet Defne Yeşilbaş üçüncülüğü elde ederken, nektarin kategorisinde Recep Özkan birinci, Metehan İş ikinci, Mehmet Olgun üçüncü oldu.

        Her iki kategorinin birincisine 2 bin liralık gübre desteği ve cep telefonu, ikincisine 1500 liralık gübre desteği ve yarım altın, üçüncüsüne 1000 liralık gübre desteği ve çeyrek altın ödülü verildi.

        Festivale İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, Lapseki Ziraat Odası Başkanı Ali Balta ile vatandaşlar katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çanakkale
        #Lapseki
        #Şeftali
        #nektarin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Habertürk Anasayfa