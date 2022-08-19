Sefo ve Jako'dan 'Kördüğüm'

Sözlerini Jako ile kaleme alan, prodüktör koltuğunda Aerro'nun oturduğu "Kördüğüm", uzak mesafe ilişkisi yaşayan birinin yaşadığı süreci anlatıyor. Şarkı, MFÖ'nün "Sarı Laleler" parçasına göndermede de bulunuyor.

Sefo ve Jako'nun birlikte imza attığı "Kördüğüm", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

"BU SEFER EĞLENEN BEN OLACAĞIM!"