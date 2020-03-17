17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sefirin Kızı 13. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda Sancar, tüm gerçekleri öğrendi. Nare, Sancar'ı affetmenin imkansız oluşunu söylerken, Sancar da Akın'ın peşine düştü. Ancak Akın'ın cezasını Müge vermeye başladı bile. Tesadüf eseri Akın'a ulaşan Sancar'ın Akın'a ne yaptığı büyük bir soru işareti olarak kalırken, eve gelen Sancar Kavruk'un nişanlanacağını öğrendi. Kavruk'u bulan Sancar, Zehra'yı sevdiğini bildiğini söyledi. Kavruk, Zehra'nın kendisini sevmediğini bildiği için bu evliliği yapmasınınd aha doğru olduğunu söyledi. Tam nişan töreni sırasında ise Menekşe, Nare ile Gediz'in birlikte çekilmiş fotoğraflarını herkese göndererek büyük bir iftira attı. Farklı sebeplerden dolayı ama aynı anda törene gelen Gediz ile Nare, Sancar ile yüzleşti. Nare'nin bakışlarına inanan Sancar, fotoğrafları Menekşe'nin attığını öğrendi ve onu evden kovdu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Gediz'in Sancar'a 'Nare'yi elinden alacağım. Evleneceğim Nare'yle' demesi, iki sadıç arasında Nare savaşının başladığını gösteriyor. Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı ve 13. son bölüm özeti haberimizde.
SEFİRİN KIZI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SEFİRİN KIZI 13. SON BÖLÜM ÖZETİ
‘Ben senin katilin olmuşum’
Sancar’ın “Nare” deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar’ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar’ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.
Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın’ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın’ı aramaya başlar. Akın ise, Müge’nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.
Menekşe, Kavruk’un söz merasiminde Nare ve Gediz’e büyük bir iftira atar. Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz’in de kalemini kıracak mıdır?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!