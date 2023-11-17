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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sedef isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SEDEF ADININ ANLAMI NEDİR?

Sedef ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sedef adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sedef isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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SEDEF İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sedef ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, gök kuşağı renkli değerli madde.

Sabırlı.

Sedef hastalığı.

SEDEF ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sedef ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sedef adını koymak caizdir.

SEDEF İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sedef ismini kullanan 26.519 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sedef ismini kullanan 4.776 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sedef ismini kullanan 1.248 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sedef ismini kullanan 1.895 kişi bulunmaktadır.

SEDEF İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sedef adındakiler insanlarla ve özelliklede arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok severler. Misafirlerini ve dostlarını kendi evinde ve sofrasında ağırlamaktan mutluluk duyarlar. Çok iyi bir ev sahibidirler. Kendilerini düşünmek yerine sürekli olarak kendilerini başkalarına adarlar ve bazen bu durum onları üzebilir. Çevresindeki İnsanların dertlerine, sorunlarına ve acılarına ortak olmayı onlara destek olmayı çok önemserler. Ancak bazı durumlarda diğer insanlara yardım ederken arada kalabilirler ve olayların içine istemedikleri halde çekilebilirler.

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