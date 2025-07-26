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        Haberler Magazin Seda Üren'in kasları dikkat çekti

        Seda Üren'in kasları dikkat çekti

        Şarkıcı Seda Üren, Bodrum'daki evinin iskelesinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:27
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        Kasları dikkat çekti
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Seda Üren, Bodrum'da tatil yapıyor. Üren, Türkbükü’ndeki evinin iskelesinde objektiflere yansıdı.

        Erken saatlerde plajda görüntülenen şarkıcı, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı, ardından günü güneşlenerek geçirdi.

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        Seda Üren’in karın kasları dikkat çekti.

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