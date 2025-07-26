Seda Üren'in kasları dikkat çekti
Şarkıcı Seda Üren, Bodrum'daki evinin iskelesinde görüntülendi
Giriş: 26.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:27
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Seda Üren, Bodrum'da tatil yapıyor. Üren, Türkbükü’ndeki evinin iskelesinde objektiflere yansıdı.
Erken saatlerde plajda görüntülenen şarkıcı, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı, ardından günü güneşlenerek geçirdi.
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Seda Üren’in karın kasları dikkat çekti.
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