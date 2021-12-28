"AYRILIK KARARINI BEN VERDİM"

Ünlü oyuncu, "Ayrılık kararını ben verdim. Bir an önce bitmesini istiyorum. Dava süreci çekişmeli olarak görünüyor ama inşallah anlaşırız. Kendisiyle mahkeme dışında görüşmek istemiyorum. Böylesi daha iyi olacak” ifadelerini kullanmıştı.