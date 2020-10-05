Sayan, göğüslerinden üç kez de operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı bununla da yetinmeyip gıdısını altırdı, kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptırdı.

Sayan ayrıca, dişlerini de iki kez yaptırdı.