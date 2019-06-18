Ekranların sevilen oyuncusu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Ali Güzel ile dünyaevine girmek için gün sayıyor.

Düğün öncesi Ali Güzel ile Bodrum'da tatil yaparak stres atan Seda Güven, dün akşam arkadaşları ve ailesinin katıldığı bir kına gecesi organize etti.

"SEDOŞ'UN KINASI"

Güven, o anları sosyal medya hesabından, "Sedoş'un kınası" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.