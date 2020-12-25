Seda Güven anne oldu

Ali Güzel, doğumdan sonra oğlu Yiğit Ali'nin ayağını paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:



Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi hoşgeldin. Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutlululuğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni.