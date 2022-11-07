Bu zamana kadar sayısız yapımda rol alan ünlü oyuncu Seda Akman, geçmişinde farklı alanlara yönelerek; sunuculuk ve fotomodellik yaptı. Ancak Akman, uzun bir zamandır ekranlarda oyuncu kimliği ile kendini gösteriyor. Peki, Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Detaylar, haberimizde yer alıyor...