Denizbank’ın eski Levent şube müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında futbol dünyasından birçok ünlü ismi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu birçok kişiyi Fatih Terim fonu adı altında dolandırdığı iddia edilmişti. Fernando Muslera, Emre Belezoğlu ve Arda Turan gibi ünlü isimlerin aralarında bulunduğu milyon dolarlık dolandırıcılık olayında Fatih Terim’inde soruşturma kapsamında ifadesi alındığı ortaya çıkmıştı.

Terim’in ifadesinin ardından, Seçil Erzan’ın Fatih Terim ile ilgili ifadesi alınmış mıydı? Alınmış ise neler söylemişti? Merak ediliyordu.

Soruşturma, 11 Nisan 2023 günü Av. Dr. Hediye Ergin ile avukat Ümit Karadağ’ın Cumhuriyet Başsavcılığı’na müvekkillerinin dolandırıldığı iddiasıyla yaptıkları şikayet dilekçesiyle başladı. Soruşturmanın ardından Seçil Erzan tutuklandı. Bu iki şikayetin ardından peş peşe şikayetler gelmeye başladı. Tüm şikayetler toplandıktan sonra Seçil Erzan, 2 Mayıs 2023 günü savcılık tarafından sorguya alındı. Kendisine 34 soru soruldu. Sorulardan biri de Fatih Terim ile ilgiliydi.

Seçil Erzan bu soruya, “Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Ancak bu zamana 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendim” dedi.

Sorguya alınan Seçil Erzan’a, “Fatih Terim'den fon sebebiyle para aldın mı? Aldıysan geri ödedin mi? Ödediysen ne kadarını geri ödedin, detaylı bilgi veriniz?" diye soruldu.

Seçil Erzan ifadesinin devamında ise şöyle konuştu: “Tam olarak Fatih Terim’in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlemler yaptım. Ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi severdi.”

FOTOĞRAFLAR CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Fatih Terim’den fon adı altında para almadığını iddia eden Seçil Erzan’ın dosyada şüpheli olan bir diğer isim Nazlı Can adlı kişiye, Fatih Terim ile çekilen fotoğrafını attığı ortaya çıktı.

Nazlı Can’ın incelenen cep telefon kayıtları ve Whatsapp kayıtlarında, Seçil Erzan’la yapılan görüşmeler bulundu. Bu görüşmelerden birinde Seçil Erzan, Fatih Terim’in evde olduğunu söyleyerek çektiği resimleri Nazlı Can’a attığı görülüyor. Ayrıca eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol ve Fatih Terim ile çekilen bir kare fotoğraf daha attığı hazırlanan raporda yer alıyor.

Avukat Candaş Gürol ifadesinde, Fatih Terim ve eşinin Seçil Erzan’ın Bozcaada’daki evine geldiklerini ve kendilerinin de Terim’in Bodrum’daki evlerine gittiklerini söylemişti.