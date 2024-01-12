Türkiye’nin ilk kez 12 Nisan 2023’te, Habertürk’ten duyduğu yılın dolandırıcılık davasıyla ilgili ikinci duruşma bugün görülecek.

Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ile Ceylan Sever'in haberine göre futbol dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra çok sayıda iş insanını yüksek kârlı fon vaadiyle dolandıran Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin davasına Çağlayan Adliyesi 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşmayla devam edilecek.

Seçil Erzan’la adı anılan bazı isimlerin bugün tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme ara kararında; Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetmişti. Bu kişilerin bugün tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.

İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da davaya isimleri eklendi. İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyor.

ŞİKAYETÇİ ARTINCA CEZA İSTEMİ DE ARTTI

Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından istenen ceza da, 77 yıldan 252 yıla çıktı.

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Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.