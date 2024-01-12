Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Seçil Erzan davası başlıyor! Son dakika: 7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı | CANLI TAKİP

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!

        Yılın dolandırıcılık davasının ikinci duruşması bugün başlıyor. Seçil Erzan ile 6 şüpheli, bugün ikinci kez hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada futbolcular; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu 7 müştekinin yanı sıra 11 kişinin de tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Erzan bugün tanıklarla yüzleştirilecek

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 12.01.2024 - 08:54 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin ilk kez 12 Nisan 2023’te, Habertürk’ten duyduğu yılın dolandırıcılık davasıyla ilgili ikinci duruşma bugün görülecek.

        Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ile Ceylan Sever'in haberine göre futbol dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra çok sayıda iş insanını yüksek kârlı fon vaadiyle dolandıran Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin davasına Çağlayan Adliyesi 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşmayla devam edilecek.

        TANIKLAR İLK KEZ DİNLENECEK

        Seçil Erzan’la adı anılan bazı isimlerin bugün tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme ara kararında; Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetmişti. Bu kişilerin bugün tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.

        REKLAM

        ŞİKAYETÇİ 21’E ÇIKMIŞTI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyor.

        İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da davaya isimleri eklendi. İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

        ŞİKAYETÇİ ARTINCA CEZA İSTEMİ DE ARTTI

        Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından istenen ceza da, 77 yıldan 252 yıla çıktı.

        REKLAM

        Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

        İLK DURUŞMADA 2 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Davanın 20 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmasında, toplam 11 şikayetçi ifade vermişti. Sabah başlayıp gece saatlerinde biten duruşmada, Seçil Erzan yaklaşık 3 saat süren savunma yapmıştı. Erzan ile birlikte diğer sanıklar da savunmalarını yapmıştı.

        Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seçil Erzan davası
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        Bilim insanları MS geninin 5000 yıl önceye dayandığını keşfetti
        Bilim insanları MS geninin 5000 yıl önceye dayandığını keşfetti
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Habertürk Anasayfa