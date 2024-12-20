Şebnem Bozoklu, 28 yıl önce çekilen kareleri paylaştı

Bu akıma şimdi ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu da katıldı. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Bozoklu, 1996 yılında Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Senan Kara, Serhat Güzel, Burak Altay ve 2018 yılında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri ile çekilen bir fotoğrafı, 2024 yılında çekilen güncel bir kareyle birleştirip sosyal medyada paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram