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Scoville ölçeği neyi ölçer? Scoville nedir?

Scoville, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında çıkan soru ile birlikte gündeme geldi. İzleyiciler Scoville'nin ne olduğunu merak ediyor. Peki Scoville ölçeği neyi ölçer?

22.07.2020 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
Scoville

Scoville nedir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündemde. Scoville ölçeği biberlerin acılık oranını ölçüyor. İşte Scoville ölçeği ile ilgili detaylar...

SCOVİLLE NEDİR? SCOVİLLE ÖLÇEĞİ NEYİ ÖLÇER?

Scoville, biberlerin acılık birimidir. Scoville ölçüm sistemi, 1912 yılında Wilbur Scoville isimli farmakolog tarafından geliştirilmiştir. Test, bir miktar biber ekstresinin tadı denekler tarafından hissedilmeyecek hale gelene kadar şekerli su ile seyreltilmesi ve acının hissedilmediği anda şekerli su ile biberin oranlarının ölçülmesiyle yapılır.

Acı tat, kapsaisin adlı maddenin kemoreseptör sinir uçlarını (nöron uçlarındaki dentritler) uyarması sonucu hissedilir. Acı, deride de hissedilmekle beraber goblet hücrelerinin yoğun olduğu ve mukus zarıyla kaplı dokularda daha iyi hissedilir. Kapsaisin içeren meyveler acı biber olarak ifade edilir ve Scoville ölçümü de kapsaisin oranının hesaplanması esasına dayanır.

Scoville derecesiBiber türü
15,000,000–16,000,000Saf Kapsaisin (n-vanillil-8-metil-6-(e)-noneamid) (Kimyasal hali)
9,100,000Nordihidrokapsaisin (kimyasal hali)
2,000,000–5,300,000Birleşik Devletler standartlarına uygun biber gazı
1,500,000Caroline Reaper - Capsicum chinense (Dünyanın en acı biberi)
855,000–1,041,427Naga Jolokia - Capsicum chinense (Dünyanın 2. en acı biber meyvesi)
876,000–970,000Dorset Naga - Capsicum chinense
350,000–577,000Red Savina™ - Capsicum chinense
100,000–350,000Habanero biberi - Capsicum chinense
100,000–350,000Scotch Bonnet - Capsicum chinense
100,000–200,000Jamaika Acı Biberi
50,000–100,000Thai biberi, Malagueta biberi - Capsicum frutescens, Chiltepin biberi - Capsicum annuum
30,000–50,000Cayenne biberi - Capsicum annuum, Ají Peru biberi - Capsicum baccatum, Tabasco biberi - Capsicum frutescens
10,000–23,000Serrano biberi
7000–8000Tabasco sosu (Habanerolu)
5000–10,000Wax biberi
2500–8000Jalapeno biberi - Capsicum annuum
2500–5000Tabasco sosu (Tabascolu)
1500–2500Rocotillo biberi
1000–1500Poblano biberi - Capsicum annuum
600–800Tabasco sosu (Yeşil biberli)
500–1000New Mexico Anaheim biberi
100–500Pimento biberi (Tatlı kırmızı biber) - Capsicum annuum, Pepperoncini - Capsicum annuum
0-100Acısız, Dolmalık biber - Capsicum annuum.

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