Scoville nedir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündemde. Scoville ölçeği biberlerin acılık oranını ölçüyor. İşte Scoville ölçeği ile ilgili detaylar...

SCOVİLLE NEDİR? SCOVİLLE ÖLÇEĞİ NEYİ ÖLÇER?

Scoville, biberlerin acılık birimidir. Scoville ölçüm sistemi, 1912 yılında Wilbur Scoville isimli farmakolog tarafından geliştirilmiştir. Test, bir miktar biber ekstresinin tadı denekler tarafından hissedilmeyecek hale gelene kadar şekerli su ile seyreltilmesi ve acının hissedilmediği anda şekerli su ile biberin oranlarının ölçülmesiyle yapılır.

Acı tat, kapsaisin adlı maddenin kemoreseptör sinir uçlarını (nöron uçlarındaki dentritler) uyarması sonucu hissedilir. Acı, deride de hissedilmekle beraber goblet hücrelerinin yoğun olduğu ve mukus zarıyla kaplı dokularda daha iyi hissedilir. Kapsaisin içeren meyveler acı biber olarak ifade edilir ve Scoville ölçümü de kapsaisin oranının hesaplanması esasına dayanır.

Scoville derecesi Biber türü 15,000,000–16,000,000 Saf Kapsaisin (n-vanillil-8-metil-6-(e)-noneamid) (Kimyasal hali) 9,100,000 Nordihidrokapsaisin (kimyasal hali) 2,000,000–5,300,000 Birleşik Devletler standartlarına uygun biber gazı 1,500,000 Caroline Reaper - Capsicum chinense (Dünyanın en acı biberi) 855,000–1,041,427 Naga Jolokia - Capsicum chinense (Dünyanın 2. en acı biber meyvesi) 876,000–970,000 Dorset Naga - Capsicum chinense 350,000–577,000 Red Savina™ - Capsicum chinense 100,000–350,000 Habanero biberi - Capsicum chinense 100,000–350,000 Scotch Bonnet - Capsicum chinense 100,000–200,000 Jamaika Acı Biberi 50,000–100,000 Thai biberi, Malagueta biberi - Capsicum frutescens, Chiltepin biberi - Capsicum annuum 30,000–50,000 Cayenne biberi - Capsicum annuum, Ají Peru biberi - Capsicum baccatum, Tabasco biberi - Capsicum frutescens 10,000–23,000 Serrano biberi 7000–8000 Tabasco sosu (Habanerolu) 5000–10,000 Wax biberi 2500–8000 Jalapeno biberi - Capsicum annuum 2500–5000 Tabasco sosu (Tabascolu) 1500–2500 Rocotillo biberi 1000–1500 Poblano biberi - Capsicum annuum 600–800 Tabasco sosu (Yeşil biberli) 500–1000 New Mexico Anaheim biberi 100–500 Pimento biberi (Tatlı kırmızı biber) - Capsicum annuum, Pepperoncini - Capsicum annuum 0-100 Acısız, Dolmalık biber - Capsicum annuum.