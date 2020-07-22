Scoville nedir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündemde. Scoville ölçeği biberlerin acılık oranını ölçüyor. İşte Scoville ölçeği ile ilgili detaylar...
SCOVİLLE NEDİR? SCOVİLLE ÖLÇEĞİ NEYİ ÖLÇER?
Scoville, biberlerin acılık birimidir. Scoville ölçüm sistemi, 1912 yılında Wilbur Scoville isimli farmakolog tarafından geliştirilmiştir. Test, bir miktar biber ekstresinin tadı denekler tarafından hissedilmeyecek hale gelene kadar şekerli su ile seyreltilmesi ve acının hissedilmediği anda şekerli su ile biberin oranlarının ölçülmesiyle yapılır.
Acı tat, kapsaisin adlı maddenin kemoreseptör sinir uçlarını (nöron uçlarındaki dentritler) uyarması sonucu hissedilir. Acı, deride de hissedilmekle beraber goblet hücrelerinin yoğun olduğu ve mukus zarıyla kaplı dokularda daha iyi hissedilir. Kapsaisin içeren meyveler acı biber olarak ifade edilir ve Scoville ölçümü de kapsaisin oranının hesaplanması esasına dayanır.
|Scoville derecesi
|Biber türü
|15,000,000–16,000,000
|Saf Kapsaisin (n-vanillil-8-metil-6-(e)-noneamid) (Kimyasal hali)
|9,100,000
|Nordihidrokapsaisin (kimyasal hali)
|2,000,000–5,300,000
|Birleşik Devletler standartlarına uygun biber gazı
|1,500,000
|Caroline Reaper - Capsicum chinense (Dünyanın en acı biberi)
|855,000–1,041,427
|Naga Jolokia - Capsicum chinense (Dünyanın 2. en acı biber meyvesi)
|876,000–970,000
|Dorset Naga - Capsicum chinense
|350,000–577,000
|Red Savina™ - Capsicum chinense
|100,000–350,000
|Habanero biberi - Capsicum chinense
|100,000–350,000
|Scotch Bonnet - Capsicum chinense
|100,000–200,000
|Jamaika Acı Biberi
|50,000–100,000
|Thai biberi, Malagueta biberi - Capsicum frutescens, Chiltepin biberi - Capsicum annuum
|30,000–50,000
|Cayenne biberi - Capsicum annuum, Ají Peru biberi - Capsicum baccatum, Tabasco biberi - Capsicum frutescens
|10,000–23,000
|Serrano biberi
|7000–8000
|Tabasco sosu (Habanerolu)
|5000–10,000
|Wax biberi
|2500–8000
|Jalapeno biberi - Capsicum annuum
|2500–5000
|Tabasco sosu (Tabascolu)
|1500–2500
|Rocotillo biberi
|1000–1500
|Poblano biberi - Capsicum annuum
|600–800
|Tabasco sosu (Yeşil biberli)
|500–1000
|New Mexico Anaheim biberi
|100–500
|Pimento biberi (Tatlı kırmızı biber) - Capsicum annuum, Pepperoncini - Capsicum annuum
|0-100
|Acısız, Dolmalık biber - Capsicum annuum.
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