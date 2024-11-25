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        Haberler Spor Basketbol NBA Scotty Pippen Jr’dan, babasının eski takımına karşı kariyer rekoru - Basketbol Haberleri

        Scotty Pippen Jr’dan, babasının eski takımına karşı kariyer rekoru

        Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ve Phil Jackson yönetimindeki Michael Jordanlı efsane takım Chicago Bulls'un unutulmaz yıldızlarından Scottie Pippen'ın oğlu, Scotty Maurice Pippen Jr. dün oynanan maçta kariyer rekoru kırdı. Pipen jr. üstelik bu başarıyı babasının efsaneleştiği eski takımına karşı yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:47 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:47
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        Scotty Pippen Jr'dan kariyer rekoru!
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        Scotty Maurice Pippen Jr.’ın formasını giydiği Memphis Grizzlies, dün deplasmanda Chicago Bulls karşısına çıktı.

        Memphis Grizzlies’ın 142-131 kazandığı maçta Pippen Jr, 30 sayı atarak kariyerinin en yüksek sayı istatistiğini yakaladı. 1.85 boy ve 24 yaşındaki genç guard, ayrıca 10 asist ve 2 ribaundla takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

        NBA’de bu sezon 9 Kasım’da oynanan maçta da Memphis Grizzlies, Washington Wizards’ı 128-104 yenerken Scotty Pippen Jr., 11 sayı 10 ribaund ve 11 asistlik performansla triple double yaparak NBA tarihinde babasının ardından triple double yapma başarısı gösteren ilk oyuncu da olmuştu.

        Hall of Fame’e seçilme başarısı gösteren eski NBA oyuncusu Scottie Pippen ile televizyon yıldızı Larsa Pippen'in oğlu olan Scotty Maurice Pippen Jr NBA’de bu sezonki son 5 maçta ortalama 26 dakika süre alarak 13,4 sayı ortalaması yakaladı.

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