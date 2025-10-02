Scooter Braun ve Sydney Sweeney aşklarını ilan etti - Magazin haberleri

Yapımcı Scooter Braun ile oyuncu Sydney Sweeney arasında aşk filizlendi.

Çift, geçtiğimiz aylarda Venedik’te Jeff Bezos ile Lauren Sanchez’in yıldızlarla dolu düğün töreninde birlikte görülmüş, bu kareler ikilinin gizli bir ilişki yaşadığı iddialarını gündeme getirmişti.

Los Angeles’ta bir sanat galerisi çıkışında el ele objektiflere yakalanan Sydney Sweeney ve Scooter Braun, birlikte olduklarını ilk kez net bir şekilde gözler önüne serdi.

onathan Davino - Sydney Sweeney

28 yaşındaki Sydney Sweeney, 2025’in başında Jonathan Davino ile olan nişanını sonlandırmıştı.

Yael Cohen - Scooter Braun

44 yaşındaki Braun ise 2022 yılında, yedi yıllık evliliğini Yael Cohen ile noktalamıştı.

