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Schengen Vizesi kimlere verilir, nasıl başvurulur, ücreti ne kadar ve başvuru şartları nelerdir? Schengen nedir?

Schengen Vizesi nasıl alınır, ücreti ne kadar?

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nun Schengen vizesi reform çağrısını kabul etmesiyle beraber vizenin kimlere verildiği ve nasıl alındığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Schengen vizesi birçok Avrupa birliği ülkesine kimlik ve pasaportla giriş için kullanılıyor.

12.10.2022 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL

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    SCHENGEN NE DEMEK?

    Schengen, Avrupa birliği üyeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini kapsayan bölgeye denir. Bu ülkeler içerisinde; Belçika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Slovenya, İsveç, Lihtenştayn ve İsviçre yer alıyor.

     

  • SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

    Schengen vizesine sahip olan kişiler birlik üyesi ülkelere, sadece kimlik ya da pasaportla seyahat edebiliyor. Şartlara bağlı olarak vize ile birden fazla ülkeye giriş yapılabiliyor.

  • SCHENGEN VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2020’den beri Schengen üyesi olan ülkelere elektronik başvuru yapılabilmektedir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler öncelikle kurumun talep ettiği belgeleri temin etmek zorunda ve e-randevu üzerinden işlemlerini tamamlayabilir.

    Vize alındıktan sonra birlik üyesi ülkeler arasında verilen süre kadar kalabilirsiniz. Önemli nokta, ilk girişin vize alınan ülkeden yapılması gerektiğidir, daha sonra diğer ülkelere giriş yapabilirsiniz.

    Örnek olarak İsviçre’ye gitmek istiyorsanız Schengen vizesine önce İsviçre üzerinden başvuru yapıp daha sonra diğer ülkelere geçiş talep edebilirsiniz.

  • VİZE BAŞVURU ŞARTLARI

    1.Vize başvuru formu istenilen bilgilere göre tam doldurulmalı.

    2.Bir fotoğraf eklenir ve fotoğraf pasaport formatına uygun çekilmeli. Aynı zamanda yakın zamanlı bir fotoğraf olmalı.

    3.Pasaport ve vizelerin tüm kopyası kalkış tarihinden en az 3 ay önce geçerli olmalı ve en az iki sayfa pasaportta boş bırakılmalı.

    4. Schengen bölgesine giriş yapacağınız ülkelerin giriş çıkış tarihleri, uçuş numaraları, rezervasyonlar kısaca seyahat programı belirtilmeli.

    5.Seyahat sigortası poliçesi tüm acil sağlık ve hastane hizmeti işlemlerinde ülkeye geri seyahati kapsar. (Yurt dışı seyahat sigortası)

    6. Konaklama kanıtı. (Otel rezervasyonu)

    7.Yeterli geçim parası kanıtı. Ülkeye göre değişiklik gösterir. (Banka hesap bilgileri)

    8.İkametgâh

    9. Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi

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    SCHENGEN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

    Vizeye başvuran kişilerin ödemesi gereken ve iade edilemez zorunlu bir Schengen vize ücreti bulunur. Vize maliyeti kişinin yaşına ve istisnai durumlara göre değişir. Vize reddedildiğinde hiçbir para iadesi konsolosluk tarafından yapılmaz.

     

    Normal vize ücreti

     

    Havalimanı transit vizesi -  80.00 EUR ( 1443,08 TL)

     

    Kısa süreli Schengen vizesi, 90 günden az -  80.00 EUR (1443,08 TL)

     

    6-12 yaş arası çocuklar -  40.00 EUR (721,54 TL)

     

     

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