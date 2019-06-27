Trabzonspor'da geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'de 47 maçta 9 gol atan ve 2 asist yaparak ligin en çok gol atan savunma oyuncusu olan Filip Novak'ı Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün transfer etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde de oyuncu için bordo-mavililerin kapısını çalan Alman ekibi, olumsuz yanıt almıştı. Çek futbolcu için ısrarını sürdürün Schelke 04 rakamı arttırarak Trabzonspor'a yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı belirtildi. Son olarak 4 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan Schalke 04, 5 milyon Euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Filip Novak'ın bordo-mavililer iyi bir sezon geçirdiği ve Trabzon'da mutlu olduğunu yönetime iletse de Schalke 04 oyuncuyu ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.