Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı sürüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilmektedir. İşte haftanın son çekilişi 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı...

Giriş: 24.12.2022 - 19:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto haftanın son çekilişinde geri sayım başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilindiği gibi noter huzurunda canlı yayında açıklanmaktadır.. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 ARALIK 2022

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eşini ve çocuğunu rehin aldı, gözaltına alındı
Eşini ve çocuğunu rehin aldı, gözaltına alındı
Kağıthane'de bir apartmanda yangın
Kağıthane'de bir apartmanda yangın
Bakan Bilgin'den sendika açıklaması
Bakan Bilgin'den sendika açıklaması
Çin'den ABD'ye tepki
Çin'den ABD'ye tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.