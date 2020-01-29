15 tatilin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yapacak. Öğrenci ve veliler şimdiden okul hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi takviminde okulların açılacağı tarihi işaret etti. İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020? MEB

MEB resmi takviminde 2019-2020 eğitim -öğretim yılının başlayacağı tarih açıklandı. Yayımlanan MEB takvimine göre milyonlarca öğrenci 15 tatilin ardından 3 Şubat 2020 Pazartesi günü ders başı yapacak.

OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimine göre; 29 Ocak 2020 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 5 gün var.

MEB 2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.